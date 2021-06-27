Российское военное ведомство сообщило о выводе на испытания подводной лодки «Белгород», которая вскоре станет носителем «торпед судного дня» «Посейдон». Это событие сразу стало причиной паники в западной прессе. Которая увидела в будничных испытаниях чуть ли не нападение на Североатлантический альянс.

Сперва крик подняли итальянские СМИ, а следом за ними в панику ударились и журналисты издания Daily Mail. Сперва они ужаснулись от размеров подлодки, которая действительно стала самой крупной за последние три десятилетия. А потом речь зашла о «Посейдоне», который наводит на Запад настоящий ужас.

Они отметили, что атомоход настолько велик, что в нем поместится целых 6 торпед, которые обладают мощью в две мегатонны. При этом всего одной боеголовки будет достаточно для уничтожения американского или британского города.

По словам журналистов, Россия намерена скоро принять на вооружение подлодку, несущую смерть для любых флотов и прибрежных мегаполисов. Она представляет собой угрозу для Альянса, поэтому он просто обязан срочно высказать свою глубокую обеспокоенность по этому поводу.