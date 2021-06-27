Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российское военное ведомство сообщило о выводе на испытания подводной лодки «Белгород», которая вскоре станет носителем «торпед судного дня» «Посейдон». Это событие сразу стало причиной паники в западной прессе. Которая увидела в будничных испытаниях чуть ли не нападение на Североатлантический альянс.

Сперва крик подняли итальянские СМИ, а следом за ними в панику ударились и журналисты издания Daily Mail. Сперва они ужаснулись от размеров подлодки, которая действительно стала самой крупной за последние три десятилетия. А потом речь зашла о «Посейдоне», который наводит на Запад настоящий ужас.

Они отметили, что атомоход настолько велик, что в нем поместится целых 6 торпед, которые обладают мощью в две мегатонны. При этом всего одной боеголовки будет достаточно для уничтожения американского или британского города.

По словам журналистов, Россия намерена скоро принять на вооружение подлодку, несущую смерть для любых флотов и прибрежных мегаполисов. Она представляет собой угрозу для Альянса, поэтому он просто обязан срочно высказать свою глубокую обеспокоенность по этому поводу.

Вам может понравиться

Журналист Daily Mail раскрыл истинные планы ВМС Британии во время инцидента в Черном море

Журналист британского издания Daily Mail Марк Никол во время инцидента с эсминцем Defender находился на борту этого боевого корабля. Он поведал собственную версию событий, которая идет вразрез с официальными заявлениями

Британское Минобороны оправдалось перед Россией за действия эсминца “Дефендер”

Главное военное ведомство Великобритании сделало официальное заявление, в котором оправдало появление своего эсминца в территориальных водах России. Представители Минобороны заявили, что корабль совершал проход по украинской территории и поэтому не

Вандалы разгромили новый сквер на улице Тотмина в Красноярске

В Красноярске только недавно появился новый сквер на улице Тотмина поблизости от домов 23-25, но его уже успели разгромить вандалы. Как сообщается, сквер пользуется популярностью и именно местные жители решали,
  • Анна
  • 27.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 июня – небольшая облачность, до 26 °C | город Мытищи: погода, 27 июня – небольшая облачность, до 32 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 июня – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 27 июня – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 27 июня – небольшой дождь, до 29 °C | Армавир: погода, 27 июня – небольшой дождь, до 28 °C |