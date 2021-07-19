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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Батумской международной конференции, во время которой потребовал предметного разговора насчёт вступления страны в ЕС.

Как заявил украинский президент, он ждёт соответствующего диалога в рамках саммита ЕС и стран, являющихся участницами программы «Восточное партнёрство». Саммит состоится, как отмечается, в декабре. Зеленский считает, что без обсуждения данного вопроса мероприятие будет нецелесообразным.

Также глава Украины сообщил, что у них война и гибнут люди, поэтому они нуждаются в политическом наполнении и геополитическом видении будущего. Кроме того, он выразил недовольство из-за того, что на Конференцию по будущему Европы Украину не пригласили. Он заявил, что Украина также является частью будущего Европы, и если какая-то страна не важна, то это не Европа будущего.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал объяснить, почему Украину всё ещё не взяли в НАТО. Он заявил, что если дело в России, то это следует сказать прямо.

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