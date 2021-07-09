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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО дать ответ по поводу вступления страны в Альянс.

Согласно его заявлению, именно Россия является причиной того, что Украина всё ещё не является полноправным участником НАТО. Он сообщил, что Россия, хоть и не может голосовать по поводу Украины и НАТО, но Западу приходится её учитывать. По словам министра, так работает политика и они это осознают.

По этой причине Кулеба требует сообщить, что если именно из-за России Украину ещё не взяли в НАТО, что это нужно признать, а не заявлять, что дело в недостатке реформ. Он указал на то, что Украина совершила уже немало реформ, касающихся обороны и безопасности, и сделала достаточно для того, чтобы быть принятой в НАТО. Он отметил, что они продолжат работать в этом направлении.

Недавно экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев рассказал о том, что Зеленский пытается давить на страны Запада ради вступления в НАТО. Он считает, что его слова больше похожи на истерику, чем на конструктивный диалог.

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