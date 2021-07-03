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В МВД сообщили о перенесении запуска онлайн-базы, которая даст возможность проверять наличие прав у водителей. Об этом заявляет издание ТАСС.

Сейчас, как отмечается, водителей проверяют по номеру и дате выдачи прав. Данные сведения находятся в открытом доступе на портале Госавтоинспекции.

В будущем же хотят дать возможность проверять права у водителей такси и каршеринга на разработанной онлайн-базе. Как рассказали в ведомстве, данная возможность будет реализована при помощи витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг. Запуск онлайн-базы планируется не ранее 2022 года.

База позволит выявить водителей, которые лишены прав или вовсе не имеют права на управление автомобилем. Отмечается также, что возможности, которые предоставит эта база, необходимы для предупреждения и профилактики правонарушений, а не для наказания.

Недавно мы сообщали о приборе, который позволит ГИБДД мгновенно выявлять пьяных водителей. Отмечается, что использовать такой прибор инспекторы смогут уже в следующем году.

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