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Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал о том, что уже в скором времени сотрудники ГИБДД обзаведутся новыми приборами, позволяющими мгновенно вычислять нетрезвых водителей.

Согласно его заявлению, эти приборы будут получены в 2022 году. Своё заявление он озвучил в эфире радио «Милицейская волна».

Как отметил Черников, система медосвидетельствования является довольно долгим процессом. Благодаря новому оборудованию, можно будет выявить признаки опьянения по выдыхаемому воздуху, в котором могут находиться пары алкоголя. Таким образом, если водитель не имеет признаков алкогольного опьянения, он отправится дальше в путь без долгого медосвидетельствования.

Недавно мы сообщали, что в России с 1 сентября начнут действовать новые правила обжалования штрафов ГИБДД. Как отмечается, процедуру можно будет совершать онлайн.

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