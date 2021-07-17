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Специалист по международному праву Мария Ярмуш высказалась о последствиях, которые могут грозит России за отказ признавать однополые браки.

Как сообщается, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что существующий в России запрет заключать брак однополым парам является несправедливым. В итоге стране порекомендовали ввести возможность заключения однополого брака, однако в этом было отказано.

Согласно заявлению Ярмуш, Россия не получит за этот отказ введения новых санкций, но немного может пострадать репутация. Она отметила, немало стран не исполняют требования ЕСПЧ. Также она указала на то, что государства имеют право на установление собственных норм по вопросам брака и семьи.

Кроме того, юрист привела пример из «нулевых», когда два жителя Франции подали в ЕСПЧ жалобу, заявив, что хотят заключить однополый брак. На тот момент ЕСПЧ заявил, что у государства есть право отказать в таком случае, если это противоречит законодательству страны.

Сенатор Алексей Пушков недавно прокомментировал требование ЕСПЧ признать однополые браки в России. Он заявил, что эти требования неправомерны.

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