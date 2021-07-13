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Требование ЕСПЧ признать однополые браки в России являются неправомерными, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя результаты рассмотрения исков трех пар из Липецкой области и столицы. Он отметил, что Европейский суд по правам человека – это всего лишь политический институт, который пытается продвигать решения по указке европейской либеральной элиты.

Однако в России, в отличие от Европы, преобладает право, а не политика. Поэтому никакой ЕСПЧ не может заставить ее признавать то, что не соответствует действующему законодательству. Суд используют для давления на РФ, однако его решения не являются обязательными к исполнению.

Пушков также напомнил, что недавно внесенные в Конституцию РФ поправки позволяют полностью игнорировать либо излишне политизированные, либо и вовсе произвольные трактовки тех обязательств перед Европой, которые брала на себя Россия.

Согласно решению ЕСПЧ, РФ должна признавать однополые союзы. Даже если они не будут называться браком, то необходимо как минимум приравнять их к традиционным парам. Однако действующее законодательство РФ определяет брак только как союз мужчины и женщины.

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