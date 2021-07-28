Ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов рассказал о наиболее эффективном способе борьбы с курильщиками в подъезде.

Как он напомнил, курение, даже электронных сигарет, вейпов или кальянов, в местах общего пользования запрещено. Этими местами, в частности, являются лифты, чердаки, подвалы, лестничные площадки. Но многие курильщики, несмотря на запрет, всё равно курят в этих местах.

По словам юриста, не стоит использовать для борьбы с ними неправовые методы, так как в этом случае можно получить административный штраф. Кроме того, не исключается и уголовная ответственность.

Поэтому самым лучшим способом является обращение в правоохранительные органы с демонстрацией доказательств. Этими доказательствами могут являться фото или видео, которые подтверждают факт курения в запрещённом месте, а также показания свидетелей.

Ранее мы сообщали о том, что крупнейшая табачная компания поддержала запрет на курение в Великобритании. Как отмечается, к 2030 году здесь хотят полностью отучить население от курения.