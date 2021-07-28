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Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский сообщил о штрафах, которые дачники могут получить за спиленные на участке деревья. Об этом сообщает портал «Прайм».

Как сообщается, если владелец дачи захотел спилить на своём участке дерево, ему необходимо согласовать это с администрацией поселения. Без разрешения нельзя спиливать даже больные деревья, и даже в том случае, если они угрожают жизни или здоровью. Однако, если такое дерево нанесло вред, к примеру, рухнуло на дом или автомобиль соседей, то владелец участка несёт ответственность за этот инцидент и несвоевременное принятие мер.

Кроме того, если участок примыкает к лесному фонду, спил деревьев следует согласовать с лесничеством.

Штрафы за несогласованный спил деревьев в регионах различаются. В Москве, к примеру, штраф составляет до 4,5 тысячи рублей.

Недавно дачникам рассказали, из-за каких причин могут желтеть листья огурцов. Главными причинами являются проблемы с поливом, либо болезни и вредители.

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