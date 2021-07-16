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Эксперты рассказали российским дачникам, по каким причинам могут желтеть листья выращиваемых огурцов.

Так, пожелтеть листья огурцов могут из-за неправильного ухода за ними. К примеру, несоблюдение режима полива и недостаток воды приводит к обезвоживанию, а переизбыток воды – к гниению. Кроме того, повлиять может переохлаждение при низких температурах. Также отмечается, что огурцы нельзя поливать днём, так как это может привести к солнечным ожогам.

Дефицит удобрений также может спровоцировать пожелтение листьев. Другой причиной являются вирусы и болезни, а также вредители, которые могут повредить корни огурцов. Указывается также, что повредить корневую систему можно и при неаккуратной высадке или прополке.

Пожелтение листьев и скручивание могут вызвать тля или паутинные клещи.

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