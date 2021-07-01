Жители Японии считают, что Владимир Путин послал их стране «чёрную метку». Об этом они сообщили в комментариях под статьёй издания Sankei Shimbun.

Как сообщается, автором статьи является политолог Юити Онода. Он рассказал о заявлении Владимира Путина, согласно которому в ситуации, если бы Россия потопила британский эсминец Defender, мирового конфликта всё равно бы не произошло. Также политолог указал на то, что Россия будет военными методами защищать Крым и не откажется от полуострова.

В Японии посчитали, что эти слова относятся и к ним тоже – из-за спора насчёт Курильских островов. Как было заявлено, России стоит остерегаться, также некоторые японцы призвали власти страны предпринять решительные действия в отношении островов, иначе вернуть их никогда не получится.

Другие же посчитали, что Путин слишком самоуверен, и если бы Россия потопила Defender, ни Великобритания, ни США не проигнорировали бы это. Кроме того, некоторые уверены, что Россия не сможет под давлением долго отстаивать свои права на Крым.

Авторы китайского издания Sohu недавно заявили, что в случае войны за Курилы Россия с лёгкостью одолеет Японию. И для этого Москве даже не понадобится ядерное оружие.