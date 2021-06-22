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В последние годы Япония с подачи Соединенных Штатов стремительно наращивает военную мощь. Одна из причин заключается в нежелании России возвращать под ее контроль Курильские острова. Токио надеется захватить их силой, однако по мнению экспертов китайского издания Sohu, сил для этого у нее пока маловато.

Япония усиливает флот, получая на вооружение новые корабли, однако Россия способна ответить на это новейшими подводными лодками. Которые незаметно для радаров и гидролокаторов могут добраться в любую точку океана. Они вооружаются ракетами «Оникс» и «Калибр», а совсем скоро получат еще и гиперзвуковые «Цирконы», поэтому смогут на равных воевать даже с американским флотом. Не говоря уже о японском.

Токио получает американские истребители F-35, но российские ВКС это совсем не смущает. Они имеют на вооружении современные самолеты, способные конкурировать с американскими. Кроме того, F-35 все еще остается проблемной воздушной машиной, которая то взлететь при ветре не может, то в цель попасть не в состоянии.

Также Россия усилила оборону Курильских островов береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», которые делают невозможным незаметный подход к ее территориям и высадку десанта. Поэтому как бы Япония ни усиливала свои ВС, в настоящий момент РФ может одолеть ее даже без ядерного оружия.

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