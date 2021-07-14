В Донбассе погиб один украинский военнослужащий, ещё шестеро были ранены. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединённых сил.

Согласно заявлению Киева, за прошедшие сутки со стороны противника было 13 раз зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Как указывается, были задействованы минометы, гранатометы, стрелковое оружие.

Во время этого обстрела был смертельно ранен военный из состава Объединённых сил. Также сообщается, что ещё пятеро военных получили ранения и один – боевую травму. Состояние пяти военных оценивается как удовлетворительное, один военнослужащий находится в тяжёлом состоянии.

Также сообщается, что, согласно заявлению представителя ДНР, войска Украины утром 14 июля совершили обстрел села Веселое из миномётов. Указывается, чтобы было выпущено пять мин калибром 82 мм.

Глава Минобороны Украины недавно предложил НАТО протестировать новое оружие в Донбассе. Также он попросил передать ВСУ новые виды вооружений.