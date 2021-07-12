Медики в интервью изданию РБК рассказали, какие причины являются «железными» для того, чтобы получить медотвод от вакцинации против COVID-19.

Как отмечается, причины бывают постоянными или временными. В первом случае человеку нельзя прививаться. Получить такой медотвод можно только при тяжёлой аллергической реакции, к примеру, анафилактическом шоке или отеке Квинке, либо при наличии гиперчувствительности к компонентам препарата.

Отмечается, что практически все хронические заболевания или аллергии не являются постоянным противопоказанием для вакцинации. При обострении этих заболеваний или аллергии можно получить только временный медотвод на несколько недель, пока ситуация не улучшится и человек не выздоровеет.

Получить медотвод можно у терапевта в случае аллергии. В случае онкологических заболеваний необходимо консультироваться с онкологом, а беременным женщинам необходимо обратиться в гинекологу.

Недавно мы сообщали о том, что британский журнал Nature высказался о российской вакцине против коронавируса “Спутник V”. В статье отметили эффективность и безопасность вакцины.