Авторитетным журналом Nature, выпускаемым в Британии, был опубликован подробный обзор вакцины от COVID-19 «Спутник V». В нем была подтверждена эффективность препарата.

Авторы материала отмечают, что российская вакцина первой прошла регистрацию и уже получила одобрение в десятках странах. Однако ей все еще требуется разрешение со стороны ВОЗ. Многие западные эпидемиологические центры критиковали препарат за то, что он слишком быстро прошел регистрацию, однако собранные сведения показывают его высокую эффективность и безопасность.

В статье указывается, что Спутник V» помогает избежать симптомов коронавируса в 91,6 процентах случаях и не допустить тяжелое течение болезни – в 100 процентах. В исследовании даются ссылки на разные научные работы. К примеру, в Аргентине в эксперименте участвовали более 40 тысяч привитых добровольцев. Результаты опыта показали, что даже одна доза вакцины уменьшает вероятность смерти на 84,7 процента.