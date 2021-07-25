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Врач-психиатр высшей категории Александр Федорович в беседе с изданием ТАСС заявил, что коронавирус способен вызвать проблемы с вниманием и памятью.

Как отметил эксперт, коронавирус, как и другие инфекции, негативно влияет на кровоток. Из-за того, что кровоток ухудшается, мозг, можно сказать, голодает.

Также специалист отмечает, что только что переболевшие люди устают быстрее обычного, а времени на отдых им необходимо больше. Федорович указал на то, что после перенесения инфекционного заболевания нет ничего катастрофического в том, если появились проблемы с концентрацией внимания и с памятью.

Его слова подтверждает заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов. Он также сообщает, что после излечения от коронавируса на ухудшение памяти жалуются многие люди. Кроме того, часто отмечаются депрессия, тревожные и подавленные настроения.

Недавно специалисты рассказали, сколько времени на восстановление потребуется людям, которые перенесли коронавирус в тяжёлой форме и находились на ИВЛ. Как отмечается, на восстановление у таких пациентов может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев.

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