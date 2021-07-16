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Андрей Ярошецкий, российский врач, отметил, что человек, перенесший коронавирус в тяжелой форме, способен восстановиться после аппарата ИВЛ через 2-3 месяца.

Согласно его словам, на восстановление напрямую влияет реакция самого организма. Он отметил, что легкие и другие органы в случае регресса заболевания начинают сами регенерировать себя, то есть у организма есть все необходимое для прихода в норму через определенный промежуток времени. У некоторых на это уходит несколько недель, а других – несколько месяцев.

Однако при коронавирусной инфекции ИВЛ может привести к усилению повреждения легких – это иногда происходит в случае первичного поражения данных органов. Поэтому при лечении нужно постоянно следить за этой тонкой гранью, отметил Ярошецкий. Медик добавил, что у пациентов всегда есть шанс на полное выздоровление даже при тяжелом течении болезни.

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