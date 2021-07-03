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Гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что люди, которым удалили небные миндалины, переносят коронавирус тяжелее.

Согласно её заявлению, гланды защищают человека от проникновения бактериальных инфекций, которые могут проникнуть в лёгкие из внешней среды. При воспалении миндалин происходит повышение выработки лейкоцитов, которые способствуют защите организма.

Удаление миндалин приводит к тому, что иммунная система становится слабее. Кроме того, коронавирус является вирусной инфекцией, а вирусы меньше бактерий. Таким образом, проникнуть в организм ему ещё легче. У людей с удалённым гландами вирус сразу поражает лёгкие и бронхи, и прочие органы, которые имеют к ним отношение.

Врачи недавно рассказали о том, как отличить коронавирус от ОРВИ. Отмечается, что у этих заболеваний немало общих признаков, но есть и симптомы, указывающие только на коронавирус.

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