Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко объяснила, как можно отличить коронавирус от ОРВИ.

Как отмечается, эти два заболевания достаточно сложно отличить, что затрудняет своевременное начало лечения коронавируса. Однако есть признаки, указывающие именно на COVID-19. Об этом рассказывает издание «Известия».

Так, если у человека пропало обоняние или ощущение вкуса пищи, или эти признаки очень сильно притупились, то это с высокой вероятностью коронавирус. Стоит забеспокоиться и в том случае, если температура тела поднялась выше 38,5 градусов. Другими симптомами COVID-19 являются слабость и сонливость, сильный сухой кашель, а также чувство, словно воздуха не хватает.

При обнаружении этих признаков следует вызвать врачей. Кроме того, Ткаченко отметила, что точно выяснить диагноз можно только с помощью теста.

Недавно учёные выяснили, что солнечный ультрафиолет способен весьма быстро уничтожить коронавирус. Было установлено, что за пять минут уничтожается до 98% опасных частиц вируса.