Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кардиолог, а также медицинский блогер Филипп Кузьменко в разговоре с радио Sputnik рассказал, в какой ситуации занятие сексом может быть опасно для человека.

Так, специалист отмечает, что опасность представляет температура воздуха выше 30 градусов. В особенности стоит остеречься заниматься сексом в подобных погодных условиях пожилым людям и тем, кто имеет болезни, связанные с сердцем или сосудами. Объясняется это тем, что тело человека на 60% состоит из воды, а в условиях сильной жары люди и так её активно теряют, а при любой физической активности, в том числе и при занятиях сексом, вода из организма уходит ещё быстрее.

В результате недостатка воды кровь густеет, что для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может даже стать фатальным. Кардиолог отметил, что случаи, когда пожилые люди получают инфаркт прямо во время секса, не так уж и редки. Поэтому он рекомендует снизить сексуальную активность во время жары и заниматься им без фанатизма.

Ранее врач посоветовал парам, которые заразились коронавирусом, заниматься сексом как можно чаще. Как было заявлено, секс помогает улучшить работу защитных систем организма.

Вам может понравиться

Аэробные упражнения уменьшают риск развития когнитивных расстройств

Группа исследователей из США определила, что аэробные упражнения оказывают положительное влияние на человеческий мозг, уменьшая риск падения когнитивных способностей. Речь идет о ходьбе, беге, езде на велосипеде и плавании. Аги

Врач назвала симптомы коронавируса, при которых нужно срочно вызывать “скорую помощь”

Кардиолог Анна Кореневич на своём YouTube-канале сообщила, когда при заболевании коронавирусом следует вызвать «скорую помощь». Как она отметила, если температура держится на отметке 39 и выше, то вероятность того, что
  • Анна
  • 29.07.2021
  • читать 1 минуту

Врач объяснил, почему люди заражаются коронавирусом после введения первого компонента вакцины

Главврач московского ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко рассказал, почему люди могут заразиться коронавирусом после того, как им поставили первую вакцину. Так, врач отмечает, что примерно 90% пациентов, поставивших
  • Анна
  • 30.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 июля – небольшая облачность, до 24 °C | город Мытищи: погода, 30 июля – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 июля – небольшой дождь, до 26 °C | Королев: погода, 30 июля – небольшая облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 30 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Армавир: погода, 30 июля – ясно, до 30 °C |