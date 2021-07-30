Кардиолог, а также медицинский блогер Филипп Кузьменко в разговоре с радио Sputnik рассказал, в какой ситуации занятие сексом может быть опасно для человека.

Так, специалист отмечает, что опасность представляет температура воздуха выше 30 градусов. В особенности стоит остеречься заниматься сексом в подобных погодных условиях пожилым людям и тем, кто имеет болезни, связанные с сердцем или сосудами. Объясняется это тем, что тело человека на 60% состоит из воды, а в условиях сильной жары люди и так её активно теряют, а при любой физической активности, в том числе и при занятиях сексом, вода из организма уходит ещё быстрее.

В результате недостатка воды кровь густеет, что для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может даже стать фатальным. Кардиолог отметил, что случаи, когда пожилые люди получают инфаркт прямо во время секса, не так уж и редки. Поэтому он рекомендует снизить сексуальную активность во время жары и заниматься им без фанатизма.

Ранее врач посоветовал парам, которые заразились коронавирусом, заниматься сексом как можно чаще. Как было заявлено, секс помогает улучшить работу защитных систем организма.