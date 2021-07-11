Улучшить работу защитных систем организма и помочь ему быстрее победить коронавирусную инфекцию поможет секс, уверен врач-сексолог Андрей Лычагин. Он поясняет, что во время занятий любовью вырабатывается целый ряд гормонов, которые влияют на укрепление иммунитета.

По мнению Лычагина, люди, которые заразились коронавирусом, должны заниматься сексом как можно чаще. Однако при этом нужно все же учитывать свое состояние и не перегружать организм.

Специалист рассказал, что секс активирует выработку окситоцина, который усиливает чувство привязанности и поднимает настроение. Также гораздо активнее вырабатываются так называемые гормоны радости – серотонин и дофамин. Благодаря этому иммунная система гораздо эффективнее борется с патогеном и быстрее изгоняет его из организма.