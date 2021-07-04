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Врач общей практики Владимир Хорошев в беседе с радио Sputnik рассказал о том, как правильно ходить босиком.

Как он отметил, хождение босиком весьма полезно, так как на ступнях ног расположены биологически активные точки. Специалист рассказал, что воздействие на ступни ног хорошо влияет на все органы и системы человека.

Ходить босиком следует, как считает Хорошев, по округлой гальке, так как это также способствует укреплению суставов. По траве и песку ходить босиком тоже полезно, но в меньшей степени. Ходить босиком врач советует 2-3 часа в день, а остальное время носить обувь.

Там, где есть вероятность поранить ноги, а также по бетону или асфальту, Хорошев ходить не рекомендует, так как это лишь навредит организму.

Недавно врачи предупредили о болезнях, которые под воздействием солнечных лучей могут обостриться. Были отмечены кожные заболевания и сердечно-сосудистые проблемы.

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