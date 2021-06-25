Врач-дерматовенеролог и доктор медицинских наук Ирина Скорогудаева предупредила россиян о том, как опасно неправильно загорать.

Как отметила специалист, во время жары организм человека подвергается не только ультрафиолетовому излучению, но и инфракрасному. Кроме того, сильно влияет и влажность воздуха. Так, во время сухой погоды перенести солнечные лучше можно легче, нежели в условиях повышенной влажности.

По словам Скорогудаевой, при высокой влажности начинают появляться кожные заболевания. Ультрафиолет в особенности опасен для людей, имеющих светлую кожу, так как у них нет защиты на генетическом уровне. Такие люди могут обгореть на солнце даже за весьма короткое время. Также длительное нахождение на солнце плохо переносят люди с сердечно-сосудистыми диагнозами.

Врач также предупредила, что солнечный свет может спровоцировать онкологию, розацеа, обострение вирусных заболеваний, герпес, и некоторые другие заболевания. Кроме того, солнечные лучи могут привести к пигментации и ускорению старения кожи, так как они разрушают коллаген.

Недавно специалисты рассказали, что кофе снижает риск появления болезней, связанных с печенью. Для этого нужно выпивать в день 3-4 чашки кофе.