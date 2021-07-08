Эксперты высказались насчёт вероятности заражения COVID-19 в третий раз. Об этом сообщает издание РБК.

Иммунолог и заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток имени И. Мечникова РАМН Михаил Костинов считает, что вероятность заболевания коронавирусом в третий раз весьма мала. Ещё меньше угрозы того, что даже если человек вновь заразится коронавирусом, то заболевание будет протекать тяжелее.

Специалист отметил, что тяжесть болезни зависит от иммунитета человека. Если он слабый, то и человек постоянно будет тяжело болеть. При дефектах иммунной системы заболевание коронавирусом в третий раз может быть более тяжёлым, но подобные случаи весьма редки. Также Костинов сообщил, что примерно у 2-3% всего населения не формируется иммунитет и после вакцинации.

Американские специалисты недавно заявили, что в скором времени возможно появление 22-х новых мутаций коронавируса. Они могут появиться уже в ближайшие четыре месяца.