Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости рассказал о рационе, который следует соблюдать во время сильной жары.

Отмечается, что необходимо следить за водно-солевым балансом. Из-за того, что во время жары человек сильно потеет, существует риск обезвоживания. Поэтому требуется пить много чистой воды и предпочтительнее больше нормы. Тяжельников также советует пить за раз всего лишь несколько глотков, не употребляя большого количества воды, так как это создаёт дополнительную нагрузку на организм. Также рекомендуется на время жары отказаться о сладких и газированных напитков, а также не злоупотреблять кофе.

Также специалист посоветовал отказаться от тяжёлой пищи и добавить в рацион больше зелени, овощей и фруктов.

Недавно специалисты рассказали о рационе, который необходимо соблюдать перед вакцинацией от коронавируса и после неё. Так, рекомендуется отказаться от жирной, сладкой и солёной пищи.