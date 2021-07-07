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Диетологи и биотехнологи рассказали о рационе, которого следует придерживаться за несколько дней до вакцинации от коронавируса, и в течение некоторого времени после.

Сообщается, что следует отказаться или свести к минимуму употребление различных сладостей и фастфуда, а также жирной и солёной пищи. Также рекомендуется употреблять нежирный белок, пищу, которая содержит много пищевых волокон и пробиотики.

Было отмечено, что стресс способствует подавлению иммунного ответа. Это происходит из-за влияния гормона кортизол. В связи с этим рекомендуется отдавать предпочтение сухофруктам, бобовым, продуктам на основе цельного зерна, так как содержащиеся в них элементы способствуют снижению напряжения.

Недавно учёные рассказали о продуктах, которые способны повредить мозгу. Отмечаются выпечка, сладости, а также сыр и колбасные изделия.

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