Главврач московского ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко рассказал, почему люди могут заразиться коронавирусом после того, как им поставили первую вакцину.

Так, врач отмечает, что примерно 90% пациентов, поставивших вакцину и заразившихся после этого коронавирусом, поставили лишь первую прививку. Как сообщает специалист, после того, как человеку была поставлена первая прививка от коронавируса, организм не сразу начинает развивать иммунитет к инфекции – на это требуется около двух недель. Таким образом, после введения первого компонента, пациента нельзя считать вакцинированным.

Также Проценко уточнил, что даже сформированный иммунитет не защитит, если чихает заражённый человек. Поэтому важно носить маски. Кроме того, специалист отмечает, что вакцинация не гарантирует абсолютной защиты от заражения коронавирусом, но спасает от тяжёлого течения болезни.

Недавно врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему люди умирают от коронавируса даже после полной вакцинации. По его словам, дело в имеющихся сопутствующих заболеваниях.