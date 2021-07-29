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Кардиолог Анна Кореневич на своём YouTube-канале сообщила, когда при заболевании коронавирусом следует вызвать «скорую помощь».

Как она отметила, если температура держится на отметке 39 и выше, то вероятность того, что это именно коронавирус – около 99%. Следует изолироваться дома и ограничить свои контакты с другими людьми. Также рекомендуется измерять пульс и артериальное давление, а также проверять уровень насыщения крови кислородом.

Необходимо регулярно проверять температуру. Как заявляет врач, поводом для вызова медиков является температура от 38 градусов и выше, которая не падает продолжительное время. Кроме того, поводами для вызова врачей является частота дыхательных движений, составляющая 22 в минуту в спокойном состоянии, а также упавший ниже 95% уровень сатурации.

Ранее врачи рассказали, чем симптомы коронавируса отличаются от побочных эффектов вакцины. Как было отмечено, после вакцинации у человека могут появиться симптомы, схожие с признаками коронавируса, но они исчезают через несколько дней.

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