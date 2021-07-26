Ученые из Королевского колледжа Лондона попытались найти отличия в симптомах коронавирусной инфекции и побочных эффектах иммунизации. Для этой цели они внимательно изучили публикации об испытаниях вакцин за период с 1 января прошлого и до 21 июня нынешнего года.

Эксперты выбирали данные по вакцинам, которые считаются наиболее распространенными как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании – Janssen, Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

В результате исследований выяснилось, что у 4 тысяч человек из 15 наблюдались симптомы, очень похожие на раннюю коронавирусную инфекцию. Это головная боль, появление слабости в мышцах, высокая температура и чувство усталости.

Эти признаки действительно появляются как после прививки, так и при заражении Covid-19. Однако в первом случае они постепенно затухали и дня через 3–4 исчезали полностью. А вот во втором постепенно начинали усиливаться.