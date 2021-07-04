Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал симптомы, по которым можно отличить коронавирус от сезонной аллергии.

Как он отметил, аллергия обычно проявляется насморком и ощущением зуда в носу, покраснением глаз, которые также зудят. Кроме того, чихание и сильный насморк, а также заложенность носа, говорят именно об аллергии, так как для коронавируса такие симптомы нетипичны.

COVID-19 проявляет себя сухим кашлем и температурой, а эти признаки, в свою очередь, практически не проявляются при аллергии.

Кроме того, на аллергию укажут отечность и слезотечение, а также конъюнктивит. Об этом сообщает Мария Польнер, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии. У заболевших коронавирусом температура тела всегда выше 37,5 градусов, а у аллергиков температура выше этой отметки, как правило, не поднимается.

Недавно врачи рассказали, как отличить коронавирус от ОРВИ. Одним из главных отличий названа высокая температура.