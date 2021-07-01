Основные события в Черном море и Восточном Средиземноморье за последние две недели демонстрируют масштабное нарастание противостояния военно-морских сил России и стран Запада, возглавляемых США при активной поддержке Великобритании.

Широко известный в США военный эксперт Джеймс Холмс, заведующий кафедрой морской стратегии военно-морского колледжа Вайли, по этому поводу выступил со статьей в американском интернет-издании «1945» (19FortyFive), где указал главные (и порой официально не объявляемые) цели, которые преследуются в таких проявлениях воздушной и морской военной активности. Эксперт свел их к четырем основным пунктам.

Военно-морские и военные учения можно интерпретировать как заявления о силе и решимости, направленные на формирование мнения среди различных аудиторий как иностранных, так и внутренних. Демонстрируя доблесть в мирное время, соперник пытается изобразить себя вероятным победителем в реальных испытаниях оружия. Процесс представляет собой что-то вроде вооруженных дебатов, состоящих из заявлений, контраргументов и опровержений. Целевые аудитории судят об исходе дебатов. Если критическая масса наблюдателей сочтет, что «выигрывает» схватку мирного времени, подобную той, что сейчас происходит в Черном и Средиземном морях, это будет значить и выигрыш схватки военного времени. Эти наблюдатели могут быть экспертами в боевых делах или нет, но их вердикт все равно имеет значение.

Отсюда необходимость в сценическом мастерстве, а также в высоком боевом мастерстве во время маневров мирного времени. Собирая силы из 32 стран в Черном море и показывая, что эти силы могут сражаться вместе, союзники заявляют о своей совместной мощи. Если Москва считает, что они будут вместе в военное время и у них будет достаточно военной мощи для достижения своих целей – в этом случае отстаивания суверенитета Украины, – то Россия будет остановлена. В то же время союзники, партнеры и друзья воспрянут духом и почувствуют себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть требования России.

Пугайте своих противников и подбадривайте друзей в мирное время, и, возможно, вам никогда не придется сражаться.

Обман занял видное место в недавних столкновениях между российскими и западными вооруженными силами. К примеру, в двух случаях кто-то подделывал данные автоматического отслеживания судов. 18 июня эти данные ложно показали, что эсминец с управляемыми ракетами HMS Defender подошел на расстояние двух морских миль к российской военно-морской базе в Севастополе. На этой неделе ложные данные показали, что эсминец USS Ross и украинский патрульный корабль подошли к Крымскому полуострову в пределах пяти миль. Видеозаписи в этих случаях доказали обратное – корабли стояли на якоре в украинском морском порту Одесса.

Так зачем подделывать данные автоматической системы идентификации? Наверное, чтобы навредить западным флотам. По сути, обман означает сокрытие чего-то истинного и отображение чего-то ложного, чтобы обмануть вашего противника и получить тактическое или стратегическое преимущество. [Никаких других «доказательств», что подделка данных АИС осуществлена Россией и зачем-то вообще ей нужна, не приводится. Американскую аудиторию по поводу этих событий целенаправленно «забывают» проинформировать, что задействованные станции системы АИС – украинские, как и их провайдеры и персонал].