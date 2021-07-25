Специалисты Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета выяснили, что во время отпуска можно возвратить цвет поседевшим волосам.

Как отмечается, ранее специалисты считали, что если волосы начали седеть, то этот процесс не обратить. Но в новом исследовании было установлено, что это не совсем верное утверждение.

Так, в исследовании было задействовано 14 добровольцев. Они предоставили сведения о неприятных ситуациях в своей жизни, а также дали образцы волос. Во время проведения анализов образцов, учёные обнаружили, что у некоторых людей поседевшие волосы начали приобретать свой прежний цвет. Выяснилось, что эти преобразования происходили в то время, когда люди находились в отпуске.

Таким образом, было сделано предположение, что восстановление цвета волос происходит во время отпуска, так как человек в это время не испытывает привычного стресса.

При этом во время ранних исследований на грызунах было доказано, что процесс поседения волос необратим. Теперь учёные предполагают, что данный вывод справедлив для мышей, так как у них биопсия волосяных фолликулов отлична от человеческой.

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