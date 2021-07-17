Специалисты рассказали о трёх основных признаках, которые указывают на дефицит витамина D в организме человека.

Как отмечается, дефицит витамина D выявляется примерно у 40% людей. Этот витамин влияет на иммунную систему. Кроме того, была установлена связь между дефицитом витамина D и повышением риска заражения коронавирусом.

Первый признак дефицита витамина D, на который стоит обратить внимание – повышенная утомляемость, постоянное ощущение слабости, депрессивное состояние и головные боли. Объясняется это тем, что витамин D способствует выработке ряда гормонов, провоцирующих подобное состояние.

Также стоит обратить внимание на боли в костях и потерю костной массы. Это может привести к различным болезням, связанным с опорно-двигательным аппаратом.

Третьим признаком низкого содержания витамина D являются боли и спазмы в мышцах.

Недавно врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о частом симптоме дефицита витамина D, который объяснить затруднительно. Речь идёт о болевых ощущениях по всему телу.