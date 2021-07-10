Во Франции выразили недовольство после недавнего заявления ООН насчёт обращения с пленными на Украине.

Так, недавно заместитель Верховного комиссара Нады Аль-Насиф заявила о пытках, а также жестоком обращении в отношении пленных в Донецке и в других местах, находящихся под контролем ополченцев. Заявление было сделано во время выступления перед Советом по правам человека.

Данное заявление было прокомментировано читателями французского издания Le Figaro. Так, читатель george schmidt с иронией предположил, что пленных на территории Киева держат в трёхзвёздочных отелях и их ещё и благодарят за визит. Он также заявил, что они не могут перестать смеяться над заявлениями ООН.

Ещё один читатель добавил, что пленных на подконтрольном Киеву Западе кормят круассанами.

Прокомментировали читатели и конфликт на Донбассе, который якобы начался после присоединения Крыма к России. Как было заявлено, война началась после политического переворота на Украине и это понятно всем, кто хоть чуточку изучил ситуацию.

Также было выражено недоумение в связи с введением санкций в отношении Крыма, если Запад считает полуостров “оккупированной территорией”.

Недавно снайпер из Украины рассказал некоторые подробности о войне на Донбассе. Он отметил, что радикалов, которые отрицают возможность мира, не так уж и много.