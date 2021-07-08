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Журналисты издания Nation News взяли интервью у снайпера украинских ВС, который рассказал, что на самом деле происходит на Донбассе. Военнослужащий заявил, что подавляющее большинство его коллег совершенно не хочет воевать. В армию же многие украинцы идут только ради новых перспектив «на гражданке» и престижа.

Снайпер также рассказал, что хоть и является патриотом Украины, но не «отбитым», как радикалы, которые даже заговаривать не хотят о мире на Донбассе. Таких, по словам военнослужащего, совсем немного. Все остальные лишь хотят приобрести какие-то новые навыки, научиться чему-то и своевременно получить зарплату.

Собеседник издания также отметил, что большинство солдат не хотят бомбить мирное население. Они выступают исключительно за мирное урегулирование конфликта и очень негативно относятся к разговорам о возможном полномасштабном наступлении ВСУ. Также снайпер заметил, что жизнь в подразделениях в строгом соответствии с Уставом ВС всех достала.

По его словам, тренировки солдат проводятся трижды в неделю. В основном это бег, стрельбы, метание гранат. Молодые бойцы приобретают военные профессии, которые вполне могут оказаться полезными и «на гражданке». Практически все они не подготовлены к участию в реальных боях и не рвутся в наступление.

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