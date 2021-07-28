Врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM» предупредил людей, которые переболели коронавирусом, о влиянии инфекции на глаза.

Согласно его заявлению, к зрению нужно отнестись с внимательностью, так как после коронавируса может возникнуть тромбоз сосудов сетчатки глаза. Заметить это можно по появлению непонятных пятен перед глазами. Само зрение при этом не падает. На ранних этапах такую проблему легко скорректировать, поэтому нельзя затягивать с посещением врача.

Кроме того, нужно проследить за состоянием вегетососудистой системы, так как после коронавируса некоторые пациенты начинают страдать от непереносимости жары, у них учащаются головокружения. Также они с трудом переносят работу в жарких помещениях и сильные нагрузки.

У женщин, как отметил эксперт, после коронавируса нередко выявляют кисты яичников, поэтому им рекомендуется регулярно посещать гинеколога для осмотра.

Ранее врачи сообщали, как перенесённый коронавирус влияет на глаза. Как было замечено, в некоторых случаях фиксировалось увеличение количества дендритных клеток.