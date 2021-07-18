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Вирусолог Анатолий Альтштейн высказался насчёт позиций некоторых российских звёзд в отношении вакцин от коронавируса.

Так, Виктория Боня неоднократно высказывалась против вакцинации, и заявляла, что препарат «Спутник V» грозит женщинам бесплодием, а также содержит тяжёлые металлы, которые для организма человека весьма вредны. Альтштейн заявил, что её заявления не соответствуют действительности.

Высказался вирусолог и насчёт заявления Егора Бероева, сравнившего меры, вводимые из-за пандемии коронавируса, с преследованием еврейского народа во времена Второй Мировой войны. Такие сравнения, как заявил Альтштейн, весьма некорректны. Также он указал на то, что предпринимаемые меры направлены на сохранение жизни и здоровья людей.

Певица Любовь Казанская на своём YouTube-канале заявила, что получила послание, в котором сообщалось о поставленном ультиматуме человечеству. Она высказалась против цифровизации, но насчёт вакцин от коронавируса имеет нейтральное мнение – вакцинированные и непривившиеся должны уважать друг друга. Альтштейн, комментируя её точку зрения, заявил, что к нему стоит прислушаться, но особого значения оно не имеет.

Недавно о самых популярных мифах, касающихся вакцин от коронавируса, высказались медики. Они заявили, что вакцины не изменяют ДНК человека и не влияют на возможность забеременеть.

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