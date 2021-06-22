Специалисты развеяли главные мифы, касающиеся вакцин против коронавируса, которые в последнее время набирают популярность в Сети.

Так, многие люди считают, что вакцины против коронавируса бесполезны, так как даже после вакцинации некоторые заболевают. Как заявил доктор медицинских наук и ректор Башкирского государственного медуниверситета Валентин Павлов, эффективность вакцин составляет более 90%, то есть вероятность заболеть даже после вакцинации всё же есть. Однако вакцина защищает от тяжёлой формы заболевания – поставивший её человек, если и заразится, то переболеет в лёгкой форме. Согласно статистике, никто из вакцинированных и заболевших не попадал в реанимацию.

В другом мифе заявляется о способности вакцины изменить код ДНК человека. Как заявила профессор Эльза Хуснутдинова, являющаяся доктором биологических наук, ни одна вакцина не влияет на ДНК, а потому его изменение при вакцинации невозможно.

Также некоторые считают, что после вакцинации женщины не смогут родить здоровых детей. По словам главврача уфимского инфекционного госпиталя Айгуль Галиевой, вакцина никак не влияет на возможность забеременеть, формирование плода, течение беременности или роды.

Те же, кто переболел коронавирусом, считают, что вакцина им уже не нужна. Однако профессор и доктор медицинских наук Виль Тимербулатов сообщил, что иммунитет у вылечившихся от коронавируса людей слабее, чем у вакцинированных. Кроме того, появляются новые штаммы коронавируса, поэтому вакцинация необходима и тем, что уже переболел COVID-19.

Недавно врачи рассказали, какие побочные эффекты могут возникнуть при вакцинации препаратами “Спутник V” и “ЭпиВакКорона”. Отмечается, что побочные эффекты могут проявиться как после первой прививки, так и после второй.