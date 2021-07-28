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Ветеран чеченской войны Николай Баталов считает интервью, которое он дал журналисту Александру Невзорову после первой кампании, собственным позором.

Напомним, что в 1995 году в своем интервью нынешний ветеран не особо стесняясь в выражениях ругал командование ВС РФ, заявлял, что оно отправляет на фронт молодых солдат, которые банально не умеют вести боевые действия.

Сейчас Баталов говорит, что в 90-е годы ему просто некогда было смотреть телевизор, поэтому он толком не знал, что представляет из себя Невзоров. Военный считал, что журналист вырежет из эфира нецензурные фразы, но тот сделал совсем иначе. Поэтому Баталов сразу после выхода интервью подвергся критике со стороны сослуживцев и командиров. Все они заявляли, что настоящий русский офицер не должен вести себя подобным образом.

Сам журналист считает, что все сделал правильно. Также он призывает Баталова не стыдиться своих слов, а гордиться тем, что нашел в себе силы сказать правду.

«Я считаю, что он не только не опозорен, а по-настоящему прославлен, потому что просто быть полковником не сложно, а вот быть полковником, который говорит правду о том, что происходит — это колоссальная редкость и этим надо гордиться», – уверен Невзоров.

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