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Советники президента США Джо Байдена не уверены, что новые ограничительные меры против России принесут желаемые результаты, поэтому американский лидер уклоняется от введения таких санкций, пишет издание Politico.

По мнению экспертов и представителей администрации США, вводить санкции непосредственно против российского президента и его окружения совершенно бессмысленно. Если атаковать ограничениями олигархов, они будут лишь больше привязаны к России, что сыграет не на руку Западу.

Кроме того, советники считают, что с санкциями важно не перестараться. Если они будут слишком уж жесткими, Россию захлестнет кризис. В такой ситуации огромный ядерный арсенал может попасть в ненадежные руки, что также не в интересах Соединенных Штатов.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки анонсировала обсуждение новых санкций относительно газопровода «Северный поток-2».

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