В июле, как неоднократно заявлял офис президента Украины, должна была состояться встреча Зеленского и главы США Джо Байдена.

Однако недавно стало известно, что встреча в июле отменяется, и, по всей видимости, будет перенесена на август. Как указывается, в июне между Зеленским и Байденом состоялся телефонный разговор. После этого офис президента Украины и Госдеп США три раза согласовывали назначенный визит, но в итоге слово «июльский» было вычеркнуто.

Теперь же в США предлагают устроить встречу глав двух государств во второй половине августа, но до Дня независимости Украины. Отмечается этот день 24 августа.

Киеву подобное предложение весьма не понравилось. Не исключается, что встречу могут перенести в очередной раз.

Недавно на Украине рассказали, во сколько оценивается экономический ущерб из-за потери Крыма. Сообщается, что экономика Украины потеряла около 135 миллиардов долларов.