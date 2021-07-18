читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В июле, как неоднократно заявлял офис президента Украины, должна была состояться встреча Зеленского и главы США Джо Байдена.

Однако недавно стало известно, что встреча в июле отменяется, и, по всей видимости, будет перенесена на август. Как указывается, в июне между Зеленским и Байденом состоялся телефонный разговор. После этого офис президента Украины и Госдеп США три раза согласовывали назначенный визит, но в итоге слово «июльский» было вычеркнуто.

Теперь же в США предлагают устроить встречу глав двух государств во второй половине августа, но до Дня независимости Украины. Отмечается этот день 24 августа.

Киеву подобное предложение весьма не понравилось. Не исключается, что встречу могут перенести в очередной раз.

Недавно на Украине рассказали, во сколько оценивается экономический ущерб из-за потери Крыма. Сообщается, что экономика Украины потеряла около 135 миллиардов долларов.

Вам может понравиться

Баранец рассказал о реакции американцев на полеты российских истребителей у границ США

Виктор Баранец, военный эксперт, рассказал, как американские военные реагируют на приближение самолетов ВКС РФ к границам Соединенных Штатов. При комментировании недавнего полета стратегических бомбардировщиков B-52 американских ВВС рядом с российскими

Sohu: новый Як-141 поможет РФ поставить на колени ВМС США

В китайском информагентстве Sohu появился материал об уникальном истребителе РФ, созданном на базе Як-141 и способном сокрушить американский флот. Перевод статьи был подготовлен «ПолитРоссией». Авторы материала, сославшись на представителей Ростеха,

Секретный российский истребитель пятого поколения вооружат новой ракетой

Военные эксперты предполагают, что новейший истребитель пятой генерации, разработанный в РФ, будет оснащен уникальной ракетой. Анонс самолета состоится 20 июля. Согласно имеющимся сведениям, над данной боевой машиной уже на протяжении
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 июля – ясно, до 28 °C | город Мытищи: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 июля – переменная облачность, до 28 °C | Королев: погода, 18 июля – ясно, до 36 °C | Подольск: погода, 18 июля – переменная облачность, до 28 °C | Армавир: погода, 18 июля – ясно, до 34 °C |