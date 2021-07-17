Старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов рассказал, сколько денег лишилась украинская экономика из-за потери Крыма.

Согласно его заявлению, из-за «временной оккупации Крыма РФ» украинская экономика потеряла 135 миллиардов долларов. Это, как отмечается, итоговая сумма, которая складывается из множества пунктов.

К примеру, в 3 миллиарда долларов были оценены потери сельскохозяйственных земель в Крыму. В 52,3 миллиарда долларов оцениваются полезные ископаемые и сырая нефть. Некоторые потери, к примеру, жилой собственности, были подсчитаны лишь примерно и по максимуму. Данные цифры приведены по состоянию на 2014 год без индексации.

В 2014 году, как отмечается, Украина заявляла только о 83 миллиардах долларов нанесённого ущерба.

Ранее генерал СБУ Василий Вовк сообщил, как именно НАТО может помочь в возвращении Крыма. Он предложил НАТО “использовать силу”.