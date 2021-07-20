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В Японии испугались последствий применения российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Как сообщается, ракета недавно прошла испытания в Баренцевом море. Она была запущена с корабля и поразила цели со скоростью, в семь раз превышающую скорость звука. Японские читатели сайта Yahoo News Japan заявили, что эта ракета вывела Россию в лидеры в ракетной гонке.

По словам читателей сайта, американская система ПРО Aiegis не способна сбить «Циркон», так как к тому времени, когда будет отдана команда, ракета уже поразит цель. Как заявил один комментатор, жители Саппоро и Хоккайдо в день испытаний «Циркона» слышали непонятный шум и предположил, что это ракеты проходили сверхзвуковой барьер.

Также японцы заявили, что если «Цирконы» будут проданы Китаю, то Япония проиграет в любом конфликте и поэтому они надеются, что их страна не будет целью этих ракет.

Ещё один читатель обратил внимание на то, что запуск ракет практически совпал с открытием в Токио Олимпийских игр и, по его мнению, в этом есть скрытый смысл.

Ранее мы сообщали, что государственные испытания ракеты “Циркон” запланированы на август. После это будет приниматься решение о передаче данного вида оружия в войска.

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