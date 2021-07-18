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В августе текущего года пройдут государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». По их результатам будет приниматься решение о передаче данного вида оружия в войска.

Известно, что до 15 августа тестовые запуски «Циркона» будут осуществляться с фрегата «Адмирал Горшков». В ходе испытаний ракета должна будет поразить надводные цели и подтвердить полное соответствие заявленным техническим характеристикам.

Во второй половине августа пройдут первые испытания «Циркона», установленного на атомную подводную лодку «Северодвинск». Всего планируется сделать четыре пуска. Скорее всего, два из них будут выполнены из надводного, а еще два – из подводного положения атомохода.

Информация об испытаниях получена информационным агентством ТАСС от проверенных источников в ОПК. НПО машиностроения, разработавшее «Цирконы», официальных комментариев не предоставило.

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