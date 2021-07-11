В Вятских Полянах сторож, охраняющий Дом культуры, пострадал от рук неизвестного.

Согласно имеющейся информации, примерно в пять часов дня 10 июля Росгвардии поступил сигнал тревоги из Дома культуры, который располагается на улице Тойменко. Прибывших на место происшествия сотрудников правоохранительных органов встретил сторож данного учреждения.

Как он сообщил, во время обхода территории он увидел незнакомого мужчину. Во время общения между ними начался конфликт, и незнакомец избил сторожа, после чего скрылся.

По приметам росгвардейцы в скором времени обнаружили молодого человека поблизости от Дома культуры. Как оказалось, это местный житель, ему 30 лет. В настоящее время он задержан.

Недавно мы сообщали о том, что в Чехове почти на 10 лет осудили местного жителя, который избил прохожего до смерти. Как сообщается, он нанёс потерпевшему множество ударов по голове, и спустя два дня мужчина скончался.