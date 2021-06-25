Житель Чехова был приговорен городским судом к девяти с половиной годам тюрьмы за избиение случайного прохожего. Жертва рецидивиста скончалась от полученных травм.

Подсудимый совершил данное преступление летом прошлого года. Согласно версии следствия, мужчина в этот день поссорился со своей девушкой. Не сумев наладить с ней отношения, он напился, а затем попробовал покончить жизнь самоубийством, однако у него ничего не вышло. Разозлившись, хулиган вышел на улицу и набросился на первого встречного.

Преступник начал бить прохожего по голове, из-за чего тот чуть было не лишился сознания. Успокоившись, подсудимый направился по своим делам, а пострадавший смог добраться до дома, где умер через двое суток. Хулигана задержали, а в рамках судебного заседания он был признан виновным. Теперь ему придется отбывать наказание в колонии строгого режима.