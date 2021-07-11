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В Воронеже было возбуждено уголовное дело после убийства 34-летнего местного жителя.

Как сообщают следователи, убийство было совершено в частном доме на улице Репненская. В убийстве подозревается 27-летний брат погибшего.

По имеющейся информации, убийство было совершено 9 июля примерно в 22:30. Между двумя мужчинами начался словесный конфликт, причиной которого стали «личные неприязненные отношения» В итоге младший брат взял ружьё и как минимум два раза выстрелил в старшего. Смерть, как сообщает специалист, произошла из-за ранения сердца.

После убийства стрелок покинул место инцидента, в настоящее время он находится в розыске. Проводится комплекс мероприятий, направленных на его поиски.

Недавно мы сообщали о поиске 31-летнего жителя Луги, которого обвиняют в убийстве. Его жертвой является 19-летняя девушка.

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