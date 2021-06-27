Полицейские объявили в розыск 31-летнего жителя Луги Александра Кирюнова, который подозревается в убийстве девятнадцатилетней падчерицы Марии.

Отмечается, что изначально мужчина женился на матери Марии, но затем развелся с ней и сыграл свадьбу с ее дочкой. В итоге у них родились двое детей. Весной бывшая супруга Кирюнова обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Она отметила, что девушка пошла в магазин и исчезла. Во время поисков следователи нашли смартфон пропавшей дома. Затем они допросили мать, которая призналась, что Марию задушил собственный муж.

Между новоиспеченными супругами произошла ссора, когда они ехали на машине неподалеку от деревни Репьи. Мужчина был недоволен тем, что Мария якобы не умеет готовить и плохо ухаживает за детьми. Он хотел уйти от нее и вернуться к ее матери, взяв детей. Девушка была с этим не согласна. В итоге подозреваемый убил ее и закопал тело. Сейчас Кирюнова ищут правоохранители.