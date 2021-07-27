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В Воркуте сотрудники правоохранительных органов наградили Владимира Бякова, который спас жизнь двухлетнему ребёнку.

Как сообщается, инцидент произошёл 19 июня. Компания, в которой находился Владимир, отдыхала во дворе на улице Некрасова. В какой-то момент они услышали детский голос, и, оглядевшись, заметили на подоконнике пятого этажа двухлетнего мальчика. Окно было открыто, и ребёнок стоял возле него во весь рост. Компания попыталась уговорить мальчика отойти от окна, но слушаться их он не стал.

Владимир в это время подбежал к дому и встал под окном, чтобы в случае необходимости поймать ребёнка. В итоге так и вышло – в какой-то момент мальчик выпал из окна, но Владимир успел его подхватить. Ребёнок остался жив и не пострадал, что не осталось незамеченным со стороны общественности.

Начальник ОМВД России по Воркуте подполковник полиции Сергей Филиппов вручил Бякову благодарственное письмо.

Недавно мы сообщали, что на острове Крит спасатель спас пожилую россиянку, которая вышла купаться в штормовую погоду. При этом оказалось, что он её уже спасал в прошлом году в аналогичной ситуации.

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