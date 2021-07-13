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Греческий спасатель Йоргос Макридакис второй раз за два года спас на острове Крит одну и ту же пожилую уроженку России. Женщина, которая сейчас живет в небольшом городке Сталида рядом с Ираклионом, пошла на пляж, чтобы искупаться, но не сумела справиться с течением. Бурные волны не давали ей выбраться на берег своими силами. Женщина вполне могла утонуть.

Макридакис своевременно пришел на помощь и вытащил тонущую россиянку на берег. Его удивлению не было предела, когда он понял, что в прошлом году уже спасал эту женщину.

«Снова ты? Опять?», – весело поинтересовался он.

Спасатель заявил, что отныне пожилая женщина является его лучшим клиентом. Также Макридакис предостерег россиянку от купания в шторм.

Греческий телеканал ERT рассказал об этом курьезном случае, а также пояснил, что в прошлом году женщина точно также отправилась купаться в шторм и чуть не погибла из-за волн, которые едва не утянул её в море.

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